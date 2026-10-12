Доллар дорожает, а евро дешевеет: курс валют на 13 октября 2026 года

Во вторник, 13 октября 2026 года, Национальный банк Украины установил новые официальные курсы доллара и евро. Американская валюта продолжила расти в цене, тогда как европейская, напротив, подешевела.

Согласно обновлённым данным НБУ, доллар будет стоить 44,96 грн, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Евро, в свою очередь, подешевеет на 7 копеек — до 50,24 грн

Курс валют НБУ

На вторник, 13 октября, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,95 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 7 копеек: 12 октября ее курс составлял 44,88 гривны.

Официальный курс евро на 13 октября установлен на уровне 50,24 гривны. Европейская валюта подешевела на 7 копеек по сравнению с понедельником, когда ее курс составлял 50,31 гривны.

Чего ожидать от валютного рынка в ближайшие дни

Как отметил в комментарии для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, межбанковский и наличный сегменты валютного рынка, скорее всего, будут оставаться близкими по курсам. В то же время атаки, перебои с электроэнергией и ухудшение информационного фона могут вызывать временные всплески спроса на наличную валюту.

По словам эксперта, на настроения украинцев влияют повседневные экономические факторы — в частности, рост цен на топливо, продукты и отдельные услуги, а также дополнительные расходы бизнеса. Все это усиливает ощущение сложного экономического периода осенью.

В то же время оснований говорить о разрушении нынешней модели валютного рынка пока нет, ведь Национальный банк располагает достаточными ресурсами для проведения валютных интервенций.

Как отметил Лесовой, уязвимость этой модели заключается прежде всего в растущей зависимости от постоянной поддержки регулятора, а не в самом уровне валютного курса.

Об этом сообщает валютный рынок НБУ.

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