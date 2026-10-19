Кабмин выделил сотни миллионов гривен на жилье для детских домов семейного типа
Кабинет министров Украины распределил более 335 млн грн субвенций из государственного бюджета между местными бюджетами. Средства будут направлены на обеспечение жильем детских домов семейного типа в 2026 году.
«Общая сумма распределенных средств составляет 335,36 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на реализацию государственных инвестиционных проектов в 11 областях Украины, которые подали соответствующие заявки и обозначили потребности», — говорится в сообщении министерства.
В ведомстве добавили, что главная цель решения – поддержать детские дома семейного типа и создать надлежащие комфортные условия для воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в семейной обстановке.
Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
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