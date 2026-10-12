Календарь садовода на 12–18 октября 2026 года: основные работы по дням

В период с 12 по 18 октября 2026 года огородников и садоводов ждёт насыщенная и чрезвычайно продуктивная неделя, поскольку растущая Луна способствует успешному завершению осенних посадок, укреплению корневой системы растений и подготовке участка к зиме.

12 октября, в понедельник, благоприятное время для сбора остатков поздних корнеплодов и качественной очистки огородных грядок, а также для санитарной обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников в саду.

13 октября, во вторник, энергия растущей Луны помогает растениям адаптироваться, поэтому этот день идеально подходит для посадки озимого чеснока, лука и подзимних посевов зелени и моркови.

14 октября, в среду, стоит уделить внимание работе с почвой на огороде: глубокой перекопке грядок под зиму, внесению органических удобрений и фосфорно-калийных подкормок для многолетних культур.

15 октября, в четверг, продолжаются активные садоводческие работы, в частности посадка саженцев плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой системой, которые благодаря благоприятной погоде успеют хорошо укорениться.

16 октября, в пятницу, накануне первой четверти Луны, будут эффективны профилактические обработки сада от болезней и вредителей, а также заготовка качественного компоста из опавших листьев и растительных остатков.

17 октября, в субботу, прекрасный день для выезда на дачу и работы на свежем воздухе: можно заняться посадкой зимостойких декоративных кустарников, луковичных цветов и мульчированием приствольных кругов на зиму.

18 октября, в воскресенье, в день первой четверти Луны завершаются основные осенние мероприятия, проводится обильный увлажняющий полив многолетников и окончательная уборка территории для защиты сада от предстоящих холодов.

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