Капуста, картофель и огурцы дешевеют: что происходит с ценами в Украине

В Украине продолжает снижаться стоимость белокочанной капусты, в то же время помидоры вновь подорожали. За последнюю неделю также подешевели картофель, огурцы и ряд других овощей. Цены на фрукты менялись по-разному: одни позиции подешевели, другие — подорожали

На прошлой неделе изменения на рынке были неравномерными. Увеличение предложения белокочанной капусты сопровождалось снижением цен. В то же время помидоры продолжили дорожать.

Какие овощи дешевеют, а какие дорожают

За неделю с 9 по 16 октября цены на белокочанную капусту снизились с 17–20 до 16–18 гривен за килограмм. Картофель подешевел с 11–14 до 10–13 гривен, а огурцы — с 50–65 до 40–60 гривен за килограмм

Помидоры, напротив, подорожали. Если неделей ранее их продавали по 55–65 гривен за килограмм, то 16 октября цены составляли 55–75 гривен.

Также подешевели кабачки — с 30–35 до 25–30 гривен за килограмм, баклажаны — с 45–60 до 40–55 гривен. Цена цветной капусты снизилась с 50–60 до 40–50 гривен за килограмм, а диапазон цен на сладкий перец сузился с 30–65 до 45–60 гривен.

В то же время цены на некоторые овощи остались неизменными. Свекла стоила 13–15 гривен за килограмм, пекинская капуста — 30–35 гривен, редис — 45–50 гривен, чеснок — 70–180 гривен.

Среди зелени подорожал зеленый лук: с 60–100 до 115–125 гривен за килограмм. Зато укроп подешевел с 175–185 до 155–165 гривен, петрушка — с 125–135 до 115–125 гривен, а салат — с 100–120 до 80–100 гривен за килограмм.

Что происходит с ценами на фрукты и ягоды

В фруктовом сегменте по количеству предложений лидируют яблоки. Продавцов этого фрукта стало больше. Также участники платформы часто предлагали виноград и гранаты, а продажи хурмы из Узбекистана вновь активизировались. Груша выбыла из списка товаров, которые продавались чаще всего.

За неделю виноград подорожал: цены выросли с 50–110 до 75–180 гривен за килограмм. Дыни также подорожали — с 35–50 до 35–60 гривен. Бананы подорожали с 65–70 до 70–75 гривен за килограмм.

В то же время гранаты подешевели с 190–250 до 140–170 гривен за килограмм. Цены на лимоны снизились с 70–95 до 70–85 гривен, а на киви — со 140–160 до 130–150 гривен.

Также изменились ценовые диапазоны некоторых фруктов. В частности, груши предлагались по 35–90 гривен за килограмм против 40–80 гривен неделей ранее, а сливы — по 35–75 гривен против 50–65 гривен.

Диапазон цен на малину сузился с 220–370 до 250–270 гривен за килограмм, на нектарины — с 90–140 до 100–120 гривен, а на апельсины — с 60–120 до 85–110 гривен.

Об этом сообщается со ссылкой на данные EastFruit.

В Украине за три дня подорожали некоторые продукты: обнародован перечень.

Напомним, в Украине растут цены на ягоды из-за дефицита в Европе.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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