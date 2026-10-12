Житель Киева получил два года тюрьмы за угрозу взорвать гранату в многоэтажном доме

В Киеве мужчину приговорили к двум годам лишения свободы за ложное сообщение о подготовке взрыва. В апреле он позвонил на линию 102 и заявил, что собирается взорвать гранату в одном из домов Днепровского района. Полицейские быстро установили его личность, но никаких взрывчатых веществ по месту жительства не нашли.

В апреле этого года в полицию Киева поступил звонок от местного жителя. Во время разговора с оператором спецлинии 102 мужчина заявил, что собирается взорвать гранату в одном из многоэтажных домов Днепровского района.

Правоохранители сразу же приступили к проверке информации. Оперативники совместно с аналитиками сектора криминального анализа за несколько минут установили личность мужчины. Его задержали по месту жительства. Операция проводилась при силовой поддержке полка полиции особого назначения № 2. В ходе проверки полицейские не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Как выяснилось, сообщение о подготовке взрыва было ложным.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения

По информации полиции, нарушителем оказался житель Киева. На момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить, почему решил угрожать взрывом.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили мужчине о подозрении по части первой статьи 259 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, который может угрожать гибелью людей или иметь другие тяжкие последствия.

Суд назначил два года лишения свободы

Днепровский районный суд Киева рассмотрел дело и признал мужчину виновным. На основании доказательств, собранных правоохранительными органами, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы.

Таким образом, ложное сообщение о подготовке взрыва обернулось для киевлянина реальным тюремным заключением. Приговор суда касается именно ложной угрозы, поскольку взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили.

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