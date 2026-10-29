Лубинец отправился в оккупированные Олешки через Россию, чтобы спасти мирных жителей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился добраться до временно оккупированных Олешек в Херсонской области через территорию России, поскольку другого безопасного маршрута для гуманитарной миссии пока нет. В Офисе омбудсмена пояснили, что путь через линию фронта опасен, а переправа через реку невозможна из-за минирования. По состоянию на 29 октября Лубинец еще находился в пути, а цель миссии — доставить помощь гражданским лицам и создать условия для их безопасного выезда.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился на маршрут через территорию Российской Федерации, чтобы добраться до временно оккупированных Олешек. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в комментарии журналистам 29 октября. В Офисе пояснили, что сейчас есть только два возможных пути в город: через линию фронта или через территорию РФ. Первый вариант сопряжен с серьезными рисками и ограничениями, а переправиться через реку невозможно, поскольку территория заминирована.

«Именно поэтому, учитывая ситуацию и необходимость обеспечить оперативность и безопасность проведения гуманитарной миссии, Уполномоченный согласился на маршрут через территорию РФ», — отметили в Офисе омбудсмена.

В пресс-службе подчеркнули, что главным приоритетом остается безопасность гражданских лиц. Миссия должна обеспечить доставку гуманитарной помощи людям, остающимся в Олешках, а также создать условия для выезда тех, кто хочет покинуть оккупированную территорию. В Офисе омбудсмена добавили, что Лубинец готов ответить на вопросы о маршруте и деталях поездки после завершения миссии. До этого момента призывают не делать преждевременных выводов и ждать официальной информации.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украинская делегация во главе с Дмитрием Лубинцем отправилась в сторону Олешек 29 октября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который отметил, что участники миссии будут следить за ходом операции и информировать о её результатах, как только у них появится связь. Сам Лубинец подтвердил, что принимает участие в поездке лично. По его словам, задача делегации — не только доставить помощь, но и увидеть ситуацию на месте и работать над тем, чтобы мирные жители могли безопасно выехать из города.

Перед поездкой в районе гуманитарной миссии готовили маршруты для доставки груза. В частности, продолжалось разминирование территорий, через которые планировалось провести операцию. По сообщению Лубинеца от 29 октября, гуманитарную помощь для жителей города готовили к отправке на следующий день — 30 октября. Тогда же омбудсман сообщил, что режим тишины в районе миссии длится уже более суток, а стороны, по его словам, соблюдают достигнутые договоренности.

Эта миссия проходит в условиях российской оккупации, поэтому организаторам необходимо согласовывать не только доставку помощи, но и безопасность передвижения. Маршруты должны быть пригодны для проезда, а любые договоренности о прекращении огня — выполняться в течение согласованного времени. Отдельная задача — помочь гражданским лицам, желающим покинуть город, добраться до более безопасной территории. В то же время конкретные результаты миссии и обстоятельства поездки должны быть подтверждены официальными сообщениями после ее завершения.

Как договаривались о режиме тишины

Для проведения гуманитарной миссии в районе Олешко 27 октября ввели режим прекращения огня на определенных территориях. По сообщению Лубинца, он начал действовать в 03:00 по киевскому времени. Договоренности предусматривают, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Его цель — создать условия для подготовки и проведения гуманитарной операции, в частности разминирования маршрутов, доставки помощи и организации возможного выезда гражданских лиц.

Лубинец заявлял, что по состоянию на вечер 27 октября украинская и российская стороны соблюдали договоренности, а нарушений режима прекращения огня не зафиксировали. Аналогичную информацию он обнародовал и 29 октября, когда сообщил, что режим тишины длится уже 54 часа. В то же время эти заявления касаются конкретного периода и определенных территорий, связанных с гуманитарной миссией, а не всей линии фронта.

По словам омбудсмена, договоренности согласовывались в рамках переговоров с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой. Он также сообщил о посредничестве и координации со стороны первой леди США Мелании Трамп. Лубинец поблагодарил всех, кто присоединился к процессу, и подчеркнул, что сейчас главное — помочь людям и обеспечить их безопасность.

Что сказал сам Лубинец

29 октября Дмитрий Лубинец сообщил, что все еще находится в пути в Олешки и гуманитарная миссия продолжается. Он обратил внимание на сообщения в социальных сетях о его пребывании на территории России и отметил, что вокруг поездки появляется много вопросов и провокационных постов. Омбудсман пояснил, что отправился в город, чтобы лично ознакомиться с ситуацией и информировать о ходе операции. «Прошу доверять официальным источникам и не делать выводов на основе непроверенных сообщений. Ведь вы даже не представляете, насколько сложными были эти переговоры. И как долго они длились для того, чтобы я оказался здесь, где я сейчас нахожусь», — написал Лубинец.

Он добавил, что на тот момент делегация преодолела лишь часть пути к запланированному результату, поэтому попросил оставить вопросы до его возвращения. По словам омбудсмена, участие в миссии для него — это не формальность, а возможность лично оценить ситуацию и убедиться, что достигнутые договоренности работают. Он также поблагодарил граждан США, которые помогли организовать этот процесс, и украинцев, которые выходили на акции за рубежом, чтобы привлечь внимание к положению Олешко.

Объясняя, почему решил поехать лично, Лубинец подчеркнул ответственность за людей, нуждающихся в помощи. «Потому что когда речь идет о спасении людей, важно быть рядом. Важно понимать, что происходит на месте, и прилагать все усилия, чтобы достигнутые договоренности работали. И если бы мне пришлось поехать ради одного человека — я бы поехал снова», — заявил омбудсмен.

Почему ситуация в Олешках требует гуманитарной помощи

Олешки расположены на левом берегу Днепра в Херсонской области и находятся под российской оккупацией. Из-за боевых действий, опасности на маршрутах и минирования доступ к городу затруднен. Это создает дополнительные препятствия для доставки необходимых товаров и выезда людей, желающих покинуть оккупированную территорию. Именно поэтому гуманитарная миссия требует предварительных договоренностей и подготовки безопасных маршрутов.

В таких условиях важно не только доставить продукты или другие необходимые вещи, но и организовать помощь так, чтобы не подвергать гражданских лиц дополнительной опасности. Разминирование маршрутов — один из ключевых этапов подготовки, ведь даже при наличии режима тишины мины и другие взрывоопасные предметы остаются угрозой. Столь же важно, чтобы договоренности о прекращении огня действовали в течение всего времени, необходимого для проведения операции.

Отдельное направление работы — обеспечение возможности безопасного выезда гражданских лиц. Для этого необходимо согласовать маршрут, условия передвижения и действия сторон, контролирующих соответствующие территории. В то же время не все детали операции можно обнародовать во время её проведения, поскольку преждевременное разглашение информации может создать дополнительные риски для участников и людей, которым пытаются помочь. Поэтому окончательные выводы о результатах миссии следует делать после официального отчёта её участников.

Что будет дальше

По состоянию на 29 октября Лубинец сообщал, что продолжает движение в сторону Олешек. По предварительному плану гуманитарный груз должны были доставить в город 30 октября, а режим тишины был согласован до вечера 1 ноября. Однако запланированные сроки не означают, что все этапы миссии уже выполнены: результат зависит от ситуации с безопасностью, состояния маршрутов и соблюдения договоренностей.

В Офисе омбудсмена заявили, что после завершения гуманитарной миссии Лубинец готов ответить на вопросы о маршруте и обстоятельствах поездки. До тех пор официальные сообщения остаются основным источником информации о ходе операции. Ее ключевая цель — доставить помощь жителям Олешок и обеспечить безопасный выезд гражданских лиц, которые в этом нуждаются.

Таким образом, решение ехать через территорию России в Офисе омбудсмена объяснили отсутствием другого приемлемого маршрута и необходимостью провести гуманитарную миссию как можно безопаснее. Подробности поездки и ее результаты должны стать известны после завершения операции. Об этом пресс-служба омбудсмена сообщила в комментарии журналистам.

Лубинец призвал предоставлять информацию о жителях оккупированных Олешек для гуманитарной миссии.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел онлайн-встречу с российским омбудсменом Яной Лантратовой. В ходе беседы стороны обсудили детали гуманитарной миссии в Олешках, которые предварительно уже были согласованы.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина введет прекращение огня в определенном районе временно оккупированных Олешек Херсонской области с 03:00 27 октября по киевскому времени. Это необходимо для проведения гуманитарной операции в городе. Военные заявили, что приложат все возможные усилия, чтобы помочь жителям Олешек и обеспечить их безопасность.

Читай нас в