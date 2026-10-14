Почти 100 предприятий присоединились к проекту частной противовоздушной обороны в Украине

Почти 100 предприятий участвуют в экспериментальном проекте частной противовоздушной обороны. Сформированные группы уже уничтожили более 60 воздушных целей.

Всего создано около 50 групп ПВО, действующих под руководством командований Воздушных сил ВСУ. Группы шести предприятий уже выполняют боевые задачи, остальные проходят обучение или завершают формирование.

Основными средствами поражения стали дроны-перехватчики и автоматизированные турели с крупнокалиберными пулеметами.

Предприятия могут закупать вооружение за собственный счёт или обращаться в Воздушные силы с просьбой о временном предоставлении оружия со складов воинских частей.

Источник: Министерство обороны Украины

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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