+6° Киев +8° Варшава +11° Вашингтон
$ 45.4 € 49.96 zł 11.36
$ 45.4 € 49.96 zł 11.36
+6° Киев +8° Варшава +11° Вашингтон
Новости Украина

На Буковине жители перекрыли дорогу из-за некачественного ремонта

UA NEWS 16 Ноября 2026 17:14
На Буковине жители перекрыли дорогу из-за некачественного ремонта

Жители села Стрелецкий Кут Мамаевской общины 16 ноября вышли на протест из-за некачественного ямочного ремонта. 

По их словам, уже через несколько дней после работ на дороге снова появились ямы.

 После перекрытия моста через Прут в соседней Глинице транспортный поток через село значительно возрос. 

image

Жители требуют качественно отремонтировать дорогу Черновцы – Стрелецкий Кут – Глиница и назвать сроки восстановления моста.

Источник: Molbuk.ua

В Киеве завершается ремонт путепровода возле станции метро Черниговская.

В Киеве выявили убытки бюджета почти на 4,2 млн грн при оплате ямочного ремонта дорог в двух районах. По данным следствия, работы оплачивались с использованием машин, которые в это время находились в Чернигове.

Кабмин выделил регионам на ремонт местных дорог более ₴3,5 млрд.

Читай нас в
Загружай наше приложение