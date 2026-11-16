На Буковине жители перекрыли дорогу из-за некачественного ремонта

Жители села Стрелецкий Кут Мамаевской общины 16 ноября вышли на протест из-за некачественного ямочного ремонта.

По их словам, уже через несколько дней после работ на дороге снова появились ямы.

После перекрытия моста через Прут в соседней Глинице транспортный поток через село значительно возрос.

Жители требуют качественно отремонтировать дорогу Черновцы – Стрелецкий Кут – Глиница и назвать сроки восстановления моста.

Источник: Molbuk.ua

В Киеве завершается ремонт путепровода возле станции метро Черниговская.

В Киеве выявили убытки бюджета почти на 4,2 млн грн при оплате ямочного ремонта дорог в двух районах. По данным следствия, работы оплачивались с использованием машин, которые в это время находились в Чернигове.

Кабмин выделил регионам на ремонт местных дорог более ₴3,5 млрд.

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