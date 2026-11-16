Na Bukowinie mieszkańcy zablokowali drogę z powodu nieudanej naprawy
16 listopada mieszkańcy wsi Striletskyi Kut w gminie Mamajivska wyszli na ulice, protestując przeciwko niskiej jakości napraw dziur w jezdni.
Jak twierdzą, już kilka dni po zakończeniu prac na drodze ponownie pojawiły się dziury.
Po zamknięciu mostu nad Prutem w sąsiedniej Hlinycy ruch drogowy przez wieś znacznie wzrósł.
Mieszkańcy domagają się solidnej naprawy drogi Czerniowce – Striletsky Kut – Hlynica oraz podania terminu odbudowy mostu.
Źródło: Molbuk.ua
W Kijowie dobiegają końca prace remontowe wiaduktu w pobliżu stacji metra Czernihivska.
W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln hrywien podczas rozliczania napraw doraźnych dróg w dwóch dzielnicach. Według ustaleń śledztwa prace były rozliczane z wykorzystaniem maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.
Rada Ministrów przeznaczyła regionom ponad 3,5 mld hrywien na remonty dróg lokalnych.