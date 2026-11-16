16 listopada mieszkańcy wsi Striletskyi Kut w gminie Mamajivska wyszli na ulice, protestując przeciwko niskiej jakości napraw dziur w jezdni.

Jak twierdzą, już kilka dni po zakończeniu prac na drodze ponownie pojawiły się dziury.

Po zamknięciu mostu nad Prutem w sąsiedniej Hlinycy ruch drogowy przez wieś znacznie wzrósł.

Mieszkańcy domagają się solidnej naprawy drogi Czerniowce – Striletsky Kut – Hlynica oraz podania terminu odbudowy mostu.

Źródło: Molbuk.ua

W Kijowie dobiegają końca prace remontowe wiaduktu w pobliżu stacji metra Czernihivska.

W Kijowie wykryto straty budżetowe w wysokości prawie 4,2 mln hrywien podczas rozliczania napraw doraźnych dróg w dwóch dzielnicach. Według ustaleń śledztwa prace były rozliczane z wykorzystaniem maszyn, które w tym czasie znajdowały się w Czernihowie.

Rada Ministrów przeznaczyła regionom ponad 3,5 mld hrywien na remonty dróg lokalnych.

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