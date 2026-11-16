Два года молчания: почему по делу о 37 миллионах до сих пор не предъявлено подозрение

Прошло более двух лет и четырёх месяцев с тех пор, как Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции подготовило обоснованное заключение. Агентство установило, что активы бывшего высокопоставленного чиновника превышают его законные доходы на 37 582 621 гривну. Материалы передали в НАБУ. Агентство повторно проверило декларацию за 2023 год и обнаружило признаки двух преступлений, в частности незаконного обогащения. А подозрений до сих пор нет.

Это подтвердили три официальных ответа на запросы.

НАБУ написало кратко: расследование продолжается, о подозрении никому не сообщалось, решение о закрытии производства не принималось. Специализированная антикоррупционная прокуратура отказалась рассказывать о ходе дела и сослалась на тайну следствия.

Наиболее красноречиво ответило именно НАЗК. Агентство сообщило, что материалов для гражданского иска о признании активов необоснованными в прокуратуру оно не направляло. Прокуратура пояснила, что такой иск здесь и невозможен: сумму свыше 9 084 000 гривен закон уже считает признаком преступления, а не предметом гражданского спора. Здесь же сумма почти в четыре раза больше.

Получается замкнутый круг. Гражданский путь для возврата активов закрыт из-за размера сумм. Уголовный путь открыт формально, но уже давно стоит на месте. Иск подать нельзя, потому что дело уголовное. А подозрения, с которых мог бы начаться суд, нет.

Такая тишина еще и юридически удобна. Сроки расследования, которые должны сдерживать следствие, начинают отсчитываться только со дня уведомления о подозрении. Пока подозрения нет, срок не истекает. Производство может длиться годами без отчетов, без решений и без возможности для кого-либо со стороны спросить, что происходит. Прокуратура прямо напомнила: тому, кто не является участником, ничего не раскроют.

Известные общественности примеры свидетельствуют о том, что в других делах о незаконном обогащении антикоррупционные органы сообщали о подозрениях, а затем направляли обвинительные акты в значительно более короткие сроки. Здесь до этого не дошло даже после заключения с многомиллионным превышением и справки НАЗК о признаках преступления от апреля 2025 года.

Почему так, неизвестно. Причины могут лежать в самом деле, и закон позволяет следствию их не раскрывать. Но общество имеет право задавать вопросы. Два года без предъявления подозрения при таком объеме активов — это нетипично долго даже по меркам антикоррупционных производств. А ответа «тайна следствия» здесь уже недостаточно.

Так в чём же истинная причина такого удобного бездействия?

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