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Новости Украина

В Прикарпатье раскрыли крупную схему сбыта экстази: изъяли психотропные вещества на сумму 9 млн грн

UA NEWS 12 Ноября 2026 15:55
В Прикарпатье раскрыли крупную схему сбыта экстази: изъяли психотропные вещества на сумму 9 млн грн

В Прикарпатье правоохранители раскрыли схему сбыта психотропных веществ и задержали 21-летнего уроженца Житомирской области. По данным следствия, мужчина фасовал наркотики в арендованной квартире в Бурштине, а заказы отправлял по почте покупателям в разные регионы Украины.

Во время обыска полицейские изъяли почти 11 тысяч таблеток экстази, подготовленных к продаже. Ориентировочная стоимость партии составляет 9 млн грн.

Суд поместил подозреваемого под стражу без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным полиции, мужчина заказывал психотропные вещества через мессенджер и продавал по 500–1000 гривен за таблетку. В ходе обыска изъяли девять пакетов с таблетками, которые, вероятно, содержат МДМА, а в тайнике недалеко от Бурштина обнаружили еще 4 килограмма амфетамина.

Задержанный также находился в розыске и является обвиняемым по делу об умышленном убийстве в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Расследование продолжается.

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Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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