Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры сообщили о предъявлении подозрения 62-летнему жителю Калушского района, который нарушил правила безопасности дорожного движения, что привело к гибели малолетнего ребенка. Ему инкриминируется правонарушение по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, мужчина работал водителем рейсового автобуса. 9 октября 2026 года он перевозил пассажиров по маршруту Долина — Якубов. На конечной остановке из автобуса вышла 21-летняя женщина с двумя маленькими детьми: двухлетнюю дочь она держала на руках, а её четырёхлетний сын шёл рядом.

По данным следствия, водитель, не убедившись, отошел ли мальчик от транспортного средства на безопасное расстояние, начал движение и правым задним колесом наехал на него.

От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Водителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его освидетельствовали на состояние опьянения — проверка показала, что он был трезв.

Прокуроры просили применить в отношении подозреваемого безальтернативную меру пресечения — содержание под стражей. Однако следственный судья избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере свыше 500 тыс. грн. Прокуратура обжалует это постановление следственного судьи.

Санкция статьи, в которой обвиняется мужчина, предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Досудебное расследование проводят следователи ГУНП в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура. На Прикарпатье 18-летнюю мать приговорили к семи годам за убийство младенца. В Прикарпатье пьяная водительница стала виновницей смертельного ДТП. Напомним, что полиция предупредила украинцев о фейковых штрафах за нарушение ПДД. В Украине резко повысят штрафы за превышение скорости.

Читай нас в