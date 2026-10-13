Средняя пенсия в Украине превысила 7,2 тысячи: сколько получают пенсионеры

По состоянию на 1 октября 2026 года средний размер пенсии в Украине составлял 7 287,81 грн. За год этот показатель вырос на 851,02 грн. В то же время общее количество пенсионеров сократилось примерно на 200 тысяч человек.

По данным Пенсионного фонда, на 1 октября 2025 года средняя пенсионная выплата составляла 6 436,79 грн, тогда как через год она достигла 7 287,81 грн.

Таким образом, за двенадцать месяцев средний размер пенсии увеличился на 851,02 грн.

По состоянию на 1 октября 2026 года в Украине насчитывалось 10 миллионов пенсионеров. Это примерно на 200 тысяч меньше, чем годом ранее.

Из общего числа пенсионеров 2,8 млн человек продолжают работать. Средний размер пенсии для этой категории составлял 8 019,18 грн.

Таким образом, средняя пенсионная выплата работающих пенсионеров превышала общий средний показатель по стране.

Наибольшую долю среди получателей пенсий составляют граждане, которым выплаты назначены по возрасту. По данным Пенсионного фонда, распределение пенсионеров по видам назначенных выплат выглядит следующим образом:

Пенсия по возрасту — 72,25 % всех пенсионеров.

Пенсия по инвалидности — 15,12 %.

Пенсия в случае потери кормильца — 7,1%.

Пенсия за выслугу лет — 5 %.

Социальные пенсии — 0,49%.

Пожизненное денежное содержание судей — 0,04%.

Таким образом, более 72% украинских пенсионеров получают выплаты по возрасту, тогда как остальные категории охватывают людей, которым пенсии назначены по другим основаниям.

Приведенные показатели отражают данные Пенсионного фонда Украины по состоянию на 1 октября 2026 года.

Эти данные обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Напомним, Кабинет Министров Украины упростил процедуру подтверждения страхового стажа для назначения пенсии. Новые правила должны помочь людям, потерявшим документы из-за боевых действий или оккупации.

В государственном бюджете Украины на 2027 год предлагается существенно повысить основные социальные стандарты. В частности, речь идет об увеличении минимальной заработной платы, прожиточного минимума и минимальной пенсии по возрасту.

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