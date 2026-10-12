Дело о попытке создания Одесской народной республики дошло до суда

Офис Генерального прокурора передал в суд дело против трёх представителей пророссийских структур, которых обвиняют в попытке создать в Одессе так называемую «Одесскую народную республику». По данным следствия, они действовали при поддержке России, пытались заставить депутатов облсовета провозгласить псевдореспублику и были причастны к организации массовых беспорядков 2 мая 2014 года. В случае доказательства вины им грозит ответственность за государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора завершили расследование и направили обвинительный акт в суд. Дело возбуждено в отношении трех представителей пророссийских структур, которые, по версии следствия, пытались добиться отделения Одессы от Украины при поддержке России. Среди обвиняемых — руководитель пророссийской общественной организации, секретарь епархии Украинской православной церкви и глава группировки движения «Антимайдан» на Куликовом поле.

По данным следствия, в конце февраля 2014 года они вступили в сговор с представителями политических структур РФ. Тогда в Одессе организовали мероприятие, участники которого призывали Россию ввести войска в Украину. Это объясняли якобы необходимостью «защиты русскоязычного населения».

Пытались заставить депутатов провозгласить псевдореспублику

Следующий этап, по данным следствия, состоялся 3 марта 2014 года. Обвиняемые организовали прибытие пророссийских активистов к зданию Одесского областного совета. Участники акции угрожали захватить здание и пытались заставить депутатов провозгласить так называемую «Одесскую народную республику». Однако план не сработал: депутаты отказались поддержать эту инициативу.

Следствие утверждает, что впоследствии обвиняемые получили от представителей России около 40 тысяч долларов США. По версии правоохранителей, эти средства были связаны с их деятельностью.

Лагерь на Куликовом поле и столкновения с Евромайданом

В марте и апреле 2014 года, по данным следствия, фигуранты разбили на Куликовом поле в Одессе лагерь группировок «Православная дружина» и «Одесская дружина». Там они пропагандировали идеи «русского мира», выступали за сближение Украины с Россией и отрицали легитимность украинской власти. Впоследствии участники этих группировок вступили в силовые столкновения с представителями движения «Евромайдан».

Следствие также установило, что перед массовыми беспорядками 2 мая 2014 года организаторы договорились с тогдашним руководителем милиции общественной безопасности Одесской области о том, что правоохранители не будут препятствовать их деятельности. По версии следствия, после этой договоренности пророссийские группировки организовали массовые беспорядки. Бывший сотрудник милиции, которого связывают с этими событиями, ранее был осужден в рамках другого уголовного дела.

В чём обвиняют фигурантов

Действия троих обвиняемых квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о государственной измене — часть первая статьи 111, а также о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — часть вторая статьи 110. Также указана часть вторая статьи 28, касающаяся совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

По данным прокуратуры, обвиняемые длительное время скрываются в России и на временно оккупированной территории Украины. Поэтому расследование в их отношении проводилось по специальной процедуре — in absentia, то есть в отсутствие подозреваемых или обвиняемых. Теперь обвинительный акт передан в суд. В то же время обвинение еще должно быть рассмотрено судом, а вина каждого фигуранта — доказана в установленном законом порядке. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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