Спроба створити Одеську народну республіку дійшла до суду

Офіс Генерального прокурора передав до суду справу проти трьох представників проросійських структур, яких обвинувачують у спробі створити в Одесі так звану «Одеську народну республіку». За даними слідства, вони діяли за підтримки Росії, намагалися змусити депутатів облради проголосити псевдореспубліку та були причетні до організації масових заворушень 2 травня 2014 року. У разі доведення вини їм загрожує відповідальність за державну зраду та посягання на територіальну цілісність України.

Прокурори Офісу Генерального прокурора завершили розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Справу відкрили щодо трьох представників проросійських структур, які, за версією слідства, намагалися домогтися відокремлення Одеси від України за підтримки Росії. Серед обвинувачених — керівник проросійської громадської організації, секретар єпархії Української православної церкви та очільник угруповання руху «Антимайдан» на Куликовому полі.

За даними слідства, наприкінці лютого 2014 року вони вступили у змову з представниками політичних структур РФ. Тоді в Одесі організували захід, учасники якого закликали Росію ввести війська в Україну. Це пояснювали нібито необхідністю «захисту російськомовного населення».

Намагалися змусити депутатів проголосити псевдореспубліку

Наступний етап, за даними слідства, відбувся 3 березня 2014 року. Обвинувачені організували прибуття проросійських активістів до будівлі Одеської обласної ради. Учасники акції погрожували захопити будівлю та намагалися змусити депутатів проголосити так звану «Одеську народну республіку». Однак план не спрацював: депутати відмовилися підтримати цю ініціативу.

Слідство стверджує, що згодом обвинувачені отримали від представників Росії близько 40 тисяч доларів США. За версією правоохоронців, ці кошти були пов’язані з їхньою діяльністю.

Табір на Куликовому полі та зіткнення з Євромайданом

У березні та квітні 2014 року, за даними слідства, фігуранти облаштували на Куликовому полі в Одесі табір угруповань «Православна дружина» та «Одеська дружина». Там поширювали ідеї «русского мира», виступали за зближення України з Росією та заперечували легітимність української влади. Згодом учасники цих угруповань вступили в силові зіткнення з представниками руху «ЄвроМайдан».

Слідство також встановило, що перед масовими заворушеннями 2 травня 2014 року організатори домовилися з тодішнім керівником міліції громадської безпеки Одещини про те, що правоохоронці не перешкоджатимуть їхній діяльності. За версією слідства, після цієї домовленості проросійські угруповання організували масові заворушення. Колишнього посадовця міліції, якого пов’язують із цими подіями, раніше засудили в іншому кримінальному провадженні.

У чому обвинувачують фігурантів

Дії трьох обвинувачених кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про державну зраду — частина перша статті 111, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України — частина друга статті 110. Також зазначено частину другу статті 28, яка стосується вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою.

За даними прокуратури, обвинувачені тривалий час переховуються в Росії та на тимчасово окупованій території України. Тому розслідування щодо них проводили за спеціальною процедурою — in absentia, тобто за відсутності підозрюваних або обвинувачених. Тепер обвинувальний акт передали до суду. Водночас обвинувачення ще має бути розглянуте судом, а винуватість кожного фігуранта — доведена в установленому законом порядку. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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