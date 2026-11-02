В Дубне продали асфальтобетонный завод за 15,23 млн грн

В Дубне Ровенской области был продан асфальтобетонный завод государственного предприятия «Ровенский облавтодор». За имущественный комплекс заплатили 15,23 млн грн, а участие в аукционе приняла только одна компания. В состав лота вошли производственные здания, оборудование для изготовления асфальта и собственная железнодорожная колея длиной почти 583 метра.

Государственное предприятие «Ровенский облавтодор» продало асфальтобетонный завод в Дубне на аукционе в системе Prozorro.Продажи. Информация о торгах опубликована на официальной площадке.

Победителем стало местное общество с ограниченной ответственностью «Гюалос». Других участников на аукционе не было. Компания предложила за имущественный комплекс 15,23 млн грн — всего на 5 759 грн больше стартовой цены.

Что вошло в состав завода

Покупатель получил не только производственные помещения, но и оборудование и инфраструктуру, необходимые для работы асфальтобетонного завода. В состав имущественного комплекса вошли:

производственные здания, ангары и складские помещения;

весовая, насосная и газораспределительный пункт;

асфальтосмесительные установки;

резервуары для хранения нефтепродуктов;

линия для розлива битума;

технологические площадки для производства асфальтобетона;

собственная железнодорожная ветка длиной почти 583 метра.

Итак, речь идет о целом производственном комплексе с оборудованием и транспортной инфраструктурой. Собственный путь может быть важен для перевозки материалов, используемых в производстве.

Кто стал новым владельцем

Компания «Гюалос», которая приобрела завод, принадлежит Андрею, Александру и Людмиле Киричукам. Основное направление её деятельности — оптовая торговля строительными материалами. Согласно данным, приведенным в материале о продаже, выручка предприятия за прошлый год составила почти 2,6 млрд грн.

Таким образом, завод перешел в собственность компании, работающей на рынке строительных материалов. В то же время сам факт покупки не означает, что предприятие уже возобновило производство или продолжит работать в прежнем формате. Информации о дальнейших планах нового владельца в обнародованных данных об аукционе нет.

Почему «Ровенский облавтодор» продает имущество

Продажа завода состоялась в рамках процедуры санации «Ровенского облавтодора». Это процедура, которая должна помочь предприятию восстановить платежеспособность, справиться с финансовыми проблемами и рассчитаться с кредиторами.

Одной из проблем государственного предприятия являются задолженности по зарплате. В начале судебной процедуры они составляли почти 19,5 млн грн. Часть этой задолженности уже погашена. Однако обязательства перед работниками остаются: по приведенным данным, 75 людям еще нужно выплатить более 1 млн грн.

Именно поэтому предприятие продолжает продавать часть своих активов. Средства от реализации имущества должны помочь рассчитаться с долгами и выполнить финансовые обязательства. Продажа асфальтобетонного завода в Дубне стала одним из шагов в этом процессе. Имущественный комплекс с производственными помещениями, оборудованием и железнодорожными путями приобрела компания «Гюалос» за 15,23 млн грн. Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.Продажи.

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