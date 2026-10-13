В комиссию по отбору руководства САП вошел новый участник

12 октября 2026 года исполняющий обязанностиобязанностей генерального прокурора Антон Ковальский подписал приказ о включении Евгения Грушовца в состав Конкурсной комиссии, которая организует и проводит отбор на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Таким образом, Евгений Грушовец стал новым членом органа, ответственного за проведение конкурса на руководящие должности в антикоррупционной прокуратуре.

Кандидатуру Грушовца предложила Совет прокуроров Украины. Соответствующее решение совет принял 9 октября, после чего внес кандидатуру на рассмотрение исполняющему обязанности генпрокурора.

Необходимость обновить состав комиссии возникла после досрочного прекращения полномочий одного из ее членов. Соответствующий приказ был издан 4 сентября 2026 года на основании предложения самой Конкурсной комиссии.

После этого Совет прокуроров Украины объявил отбор кандидата на вакантное место, определил порядок подачи документов и провел процедуру отбора. По ее результатам в состав комиссии предложили Евгения Грушовца.

Стоит отметить, что Евгений Грушовец — украинский адвокат, партнер юридической фирмы Ario Law Firm. Окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. В 2006–2007 годах работал следователем в Голопристанском районном отделе милиции в Херсонской области, а с 2011 года имеет право на занятие адвокатской деятельностью.

Специализируется на уголовном праве, защите бизнеса и делах об экономических преступлениях. Принимал участие в работе кадровых комиссий по отбору руководящего состава органов прокуратуры, а также в процедурах оценки и отбора детективов НАБУ и прокуроров. В 2023–2024 годах возглавлял Общественный антикоррупционный совет при Министерстве обороны Украины.

Конкурсная комиссия организует и проводит отбор кандидатов на вакантные административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Она обеспечивает проведение конкурсных процедур для отбора должностных лиц, которые будут занимать руководящие и другие административные должности в САП. Ее работа является частью процедуры формирования руководящего состава антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщается со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора.

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