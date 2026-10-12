В Ковеле водитель пытался скрыться от ТЦК, попал в ДТП и был мобилизован

В Ковеле на Волыни 39-летний мужчина пытался скрыться от группы оповещения, однако во время преследования попал в ДТП. После задержания его призвали в армию.

По информации Волынского областного ТЦК и СП, инцидент произошел 9 октября в районе Черемушки. Преследование длилось около трех километров. Во время маневра легковой автомобиль столкнулся со служебным автомобилем ТЦК, а затем врезался в дорожный столб.

После аварии водитель выбежал из автомобиля и попытался скрыться пешком, но его задержали примерно через километр.

В ТЦК сообщили, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета. В тот же день он прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к службе. После этого его призвали в одну из воинских частей Сил обороны Украины.

Источник: ZAXID.NET

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