Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия

Во Львове полицейские задержали 37-летнего мужчину, который во время бытового конфликта выстрелил в своего 38-летнего оппонента из устройства для стрельбы резиновыми пулями. Пострадавший получил травму левой голени. За содеянное задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 9 октября на улице Гетмана Полуботка во Львове. По данным правоохранителей, между двумя местными жителями в возрасте 37 и 38 лет возник бытовой конфликт.

Во время ссоры младший из мужчин достал травматическое оружие и выстрелил в старшего, попав ему в ногу. После этого пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Медики диагностировали у него травму левой голени.

На месте происшествия работали оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции № 2 Львовского районного управления полиции № 2.

Правоохранители задержали подозреваемого в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие, из которого был произведён выстрел, изъяли и направили на экспертизу.

Под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры следователи сообщили мужчине о подозрении по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Досудебное расследование продолжается.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

В Кропивницком правоохранители задержали вооруженного мужчину, который во время общения с полицейскими бросил в их сторону гранаты и открыл огонь из автоматического оружия. Перед задержанием он устроил взрывы и стрельбу.

В Николаеве конфликт между пассажирами троллейбуса перерос в перестрелку. В настоящее время ведется досудебное расследование.

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