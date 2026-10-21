Украина может получить 17 млрд евро от ЕС до конца года при условии проведения реформ

Украина должна получить 17 миллиардов евро бюджетной поддержки от Евросоюза до конца 2026 года, однако выделение этих средств будет зависеть от проведения необходимых реформ. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге. Он также заверил, что ЕС будет участвовать в финансировании потребностей Украины в 2027 году, и призвал международных партнеров увеличить помощь.

Президент Европейского совета Антониу Кошта выступил в Европарламенте в Страсбурге, где подвел итоги недавнего заседания Европейского совета. В ходе выступления он подтвердил готовность Евросоюза и в дальнейшем оказывать Украине финансовую поддержку и помогать ей противостоять российской агрессии.

По словам Кошты, в этом году Украина уже получила 16 миллиардов евро в рамках оборонной составляющей займа. Еще 17 миллиардов евро ЕС планирует предоставить в качестве бюджетной поддержки. Эти средства должны помочь Украине покрывать государственные расходы, однако их предоставление связано с проведением необходимых реформ. «Наша решимость поддерживать Украину и её народ — сильнее, чем когда-либо», — заявил Кошта.

В своей речи он не уточнил полный перечень реформ, от выполнения которых будет зависеть выплата средств. Поэтому речь идет об общем условии финансовой поддержки, а не о подтверждении того, что Украина уже выполнила все необходимые требования для получения денег.

ЕС обещает помогать Украине и в 2027 году

Кошта также заявил, что Евросоюз будет активно участвовать в финансировании нужд Украины в следующем году. По его словам, европейские институты и государства-члены должны и в дальнейшем обеспечивать украинскую сторону необходимой поддержкой.

Президент Европейского совета отметил, что на Европу и её государства-члены в настоящее время приходится около 80% внешней помощи Украине. В то же время он призвал другие страны и международных партнеров более активно участвовать в финансировании. «Международные партнеры также должны активизировать и усилить свои усилия», — подчеркнул Кошта.

Потребность во внешней помощи остается важной для Украины, которая продолжает противостоять российскому вторжению. Финансовая поддержка партнеров позволяет покрывать государственные расходы и направлять собственные ресурсы на приоритетные нужды страны. В то же время заявление Кошты о готовности ЕС финансировать Украину в 2027 году не означает, что все будущие выплаты уже окончательно согласованы. Их объемы и механизмы будут зависеть от дальнейших решений европейских институтов и государств-членов.

Кошта призвал усилить давление на Россию

Отдельную часть выступления Кошта посвятил российской агрессии и безопасности Европы. Он заявил, что стремление к миру должно сопровождаться давлением на Москву, поскольку действия России, по его оценке, свидетельствуют о дальнейшей эскалации. «Любые искренние усилия, направленные на достижение мира, важны. Однако действия России, напротив, свидетельствуют о недопустимой эскалации», — сказал президент Европейского совета.

Он также упомянул о гибридных операциях России, диверсиях и случаях нарушения европейского воздушного пространства и территориальных вод. По мнению Кошты, эти угрозы показывают, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность других европейских государств. «Безопасность Украины — это безопасность Европы. Они неразрывно связаны», — подчеркнул он.

В этом контексте Евросоюз будет продолжать реализацию своей оборонной стратегии. Она предусматривает укрепление способности европейских стран защищать своих граждан и критическую инфраструктуру от внешних угроз.

ЕС поддерживает вступление Украины в Союз

Кошта также подтвердил, что Европейский совет стремится поддержать Украину на пути к членству в Евросоюзе. Он подчеркнул, что целью ЕС остается достижение справедливого и прочного мира, который будет уважать суверенитет и безопасность Украины. «Наша цель остается неизменной — справедливый и прочный мир на условиях, уважающих суверенитет и безопасность Украины», — заявил Кошта.

Таким образом, в выступлении президента Европейского совета прозвучали три ключевых сигнала для Украины: финансовая поддержка, продолжение помощи в 2027 году и готовность ЕС усиливать собственную оборону и давление на Россию. В то же время часть финансирования зависит от выполнения реформ, а будущие выплаты потребуют дальнейших решений европейских институтов. Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, выступая в Европарламенте в Страсбурге, где он подвел итоги недавнего заседания Европейского совета.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут длиться 15–20 лет.

Президент Владимир Зеленский подписал указ об утверждении Национальной стратегии в сфере прав человека, которая учитывает евроинтеграционный курс Украины. Документ должен помочь выполнить обязательства государства в рамках переговоров о вступлении в Евросоюз.

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