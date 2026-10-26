В Украине во вторник, 27 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди пройдут в юго-западной части страны, а также ночью в западных областях, тогда как на остальной территории существенных осадков не предвидится.

Прогнозируется северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, с возможными порывами до 15–20 м/с местами на юго-востоке. Температура воздуха ночью составит 5–10° тепла (на морском побережье до 14°), а днем столбики термометров покажут 10–15° (на юге до 18°). В Карпатском регионе в течение суток ожидается 0–5° тепла. В Киеве и Киевской области завтра сохранится облачность с прояснениями без существенных осадков: в столице температура ночью составит 8–10° тепла, а днем 12–14°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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