В Украине на два дня объявили I уровень опасности из-за непогоды

Украинский гидрометцентр объявил I (желтый) уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий в большинстве регионов страны в период с 14 по 15 октября.

В среду, 14 октября, в Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди, местами с грозами. В то же время в ночные часы 14 октября в западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы от 0° до -3°.

На следующую ночь, 15 октября, заморозки распространятся на северные, Винницкую и Черкасскую области. Температура воздуха днем 14 октября будет колебаться от +9°...+14° в западной части до +17°...+22° на востоке и юго-востоке.

Источник: Украинский гидрометцентр.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой — от дождей в некоторых регионах до почти летнего тепла. Температура воздуха и количество осадков будут существенно различаться в зависимости от местности.

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