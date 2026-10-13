В Україні на два дні оголосили І рівень небезпеки через негоду

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Український гідрометцентр оголосив І (жовтий) рівень небезпечності через погіршення погодних умов у більшості регіонів країни протягом 14–15 жовтня.

У середу, 14 жовтня, у Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі, місцями з грозами. Водночас у нічні години на 14 жовтня у західних областях, а також у Вінницькій та Житомирській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0° до -3°.

Наступної ночі, 15 жовтня, заморозки поширяться на північні, Вінницьку та Черкаську області. Температура повітря у день 14 жовтня коливатиметься від +9°...+14° у західній частині до +17°...+22° на сході та південному сході.

Джерело: Український гідрометцентр.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою — від дощів у частині регіонів до майже літнього тепла. Температура повітря та кількість опадів суттєво відрізнятимуться залежно від місцевості.

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