В Украине подешевели огурцы и капуста: что происходит с ценами на овощи 12 октября

По состоянию на 12 октября 2026 года в Украине снизились цены на огурцы и капусту. В то же время помидоры и большинство овощей, входящих в борщовый набор, остались на прежнем уровне цен.

По данным «Минфина», актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

Какие овощи подешевели больше всего

Цены на большинство овощей борщового набора остаются стабильными: картофель стоит в среднем 12 грн/кг, свекла — 14 грн/кг, лук и морковь — по 15 грн/кг, а капуста — 17 грн/кг.

В то же время молодой украинский картофель продается по 50–80 грн/кг. За неделю его цена выросла на 200%.

Огурцы за неделю подешевели более чем на 8% — до 50–60 грн/кг. Помидоры не изменились в цене: в среднем их продают по 60 грн/кг.

Также подешевел перец «Геркулес» — почти на 17%, до 45–55 грн/кг. Цены на цветную капусту снизились до 40–50 грн/кг.

Стоимость баклажанов, пекинской капусты и брокколи осталась на прежнем уровне.

Прогноз цен

Во время сбора урожая дефицита картофеля не ожидается. Напротив, в первой половине октября рынок может испытывать избыток предложения из-за одновременного поступления больших объемов продукции.

В конце осени и зимой ситуация может измениться. С рынка постепенно будет исчезать картофель из хозяйств, не имеющих хранилищ. Также могут увеличиться потери при хранении.

Из-за этого разница в цене между картофелем сразу после уборки и продукцией из профессиональных хранилищ может увеличиться.

Весной 2027 года в Украине может возникнуть дефицит лука, что приведет к росту цен. Производители сократили посевные площади, урожайность в этом сезоне упала, а спрос на этот украинский овощ за рубежом растет.

В целом ситуация на рынке овощей будет зависеть от погоды. Теплая и сухая осень может увеличить предложение грунтовых огурцов и томатов и усилить давление на цены. Резкое похолодание, напротив, сократит предложение и может привести к подорожанию.

Об этом свидетельствуют данные сайта рынка «Столичный» в Киеве.

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