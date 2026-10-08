Видео: Ирина Мудрая вышла из СИЗО

Бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра 8 октября вышла из-под стражи. За неё внесли залог в полном объеме — 20 млн грн.

Мудра является подозреваемой по делу «Форест Гамп».

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За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли полную сумму залога в размере 20 миллионов гривен. Наибольшую сумму — 5,937 млн грн — внесла сама Ирина Мудра. Еще 4,4 млн грн перечислил ее гражданский муж Павел Поляруш, который с 2023 года возглавляет Управление по работе с проблемными активами НБУ.

Ранее за Ирину Мудру пытались внести более 3 млн залога, но банки отклонили платежи. Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде свидетели рассказали о попытках внести залог за бывшую чиновницу Ирину Мудру. По их словам, провести платежи через Monobank и ПриватБанк не удалось.

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Ранее НАБУ и САП объявили о масштабной спецоперации «Форест Гамп». По данным антикоррупционных органов, речь идет о разоблачении группы, к которой могли быть причастны действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента, представители государственного банка и другие лица. По версии следствия, через государственный банк могли легализовать 150 млн гривен для внесения залога за одного из фигурантов другого резонансного дела — операции «Мидас».

В этот же день стало известно о следственных действиях в отношении Мудрой. А вскоре президент Владимир Зеленский освободил её от должности заместителя руководителя Офиса президента. Причины увольнения в самом указе не объясняются, однако временное совпадение с операцией НАБУ оказалось более чем показательным.

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