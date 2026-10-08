Відео: Ірина Мудра вийшла із СІЗО

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Ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра 8 жовтня вийшла з-під варти. За неї внесли заставу в повному обсязі — 20 млн грн.

Мудра є підозрюваною у справі «Форест Гамп».

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За колишню заступницю керівника Офісу президента України Ірину Мудру внесли повну суму застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Найбільше — 5,937 млн грн — внесла сама Ірина Мудра. Ще 4,4 млн грн перерахував її цивільний чоловік Павло Поляруш, який із 2023 року очолює Управління роботи з проблемними активами НБУ.

Раніше за Ірину Мудру намагалися внести понад 3 млн застави, але банки відхилили платежі. Під час засідання у Вищому антикорупційному суді свідки розповіли про спроби внести заставу за експосадовицю Ірину Мудру. За їхніми словами, платежі через Monobank та ПриватБанк провести не вдалося.

«Корупцію треба контролювати»: хто така Ірина Мудра.

Ірина Мудра пішла на угоду зі слідством — соцмережі.

Раніше НАБУ та САП оголосили про масштабну спецоперацію «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, йдеться про викриття групи, до якої могли бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента, представники державного банку та інші особи. За версією слідства, через державний банк могли легалізувати 150 млн гривень для внесення застави за одного з фігурантів іншого резонансного провадження — операції «Мідас».

У цей же день стало відомо про слідчі дії у Мудрої. А невдовзі президент Володимир Зеленський звільнив її з посади заступниці керівника Офісу президента. Причини звільнення в самому указі не пояснюються, однак часовий збіг із операцією НАБУ виявився більш ніж показовим.

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