Закупка техники для «Укрзализныци» привела к убыткам в размере более 1,4 млн грн

Во Львове передали в суд дело руководителя службы закупок одного из региональных филиалов «Укрзализныци». По версии следствия, при закупке компьютерной техники в 2021 году он подписал договоры по завышенным ценам. Из-за этого предприятие понесло убытки на сумму более 1,4 млн грн.

Франковская окружная прокуратура Львова направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя службы организации и проведения закупок одного из региональных филиалов «Укрзализныци». Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в 2021 году чиновник отвечал за закупку техники. Он устно поручил проверить рыночные цены сотруднику, не имевшему соответствующих полномочий и квалификации для такой работы.

Речь шла об инженере по администрированию сетей. В его должностные обязанности не входила оценка рынка компьютерной техники.

Технику приобрели по завышенным ценам

После сбора ценовых предложений руководитель подписал договоры на поставку компьютерной техники. По данным прокуратуры, цены в договорах превышали среднерыночные. Для нужд регионального филиала закупили 183 компьютера и пять ноутбуков. В результате этих действий предприятию, как установило следствие, был нанесен материальный ущерб на сумму более 1,4 млн грн.

В чём обвиняют чиновника

Чиновнику инкриминируют злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Речь идет о части второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводил отдел полиции № 1 Львовского районного управления полиции № 2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Оперативное сопровождение обеспечивало Управление стратегических расследований во Львовской области.

Обвинительный акт уже передан в суд. Теперь суд должен рассмотреть материалы дела и установить, доказана ли вина должностного лица. Согласно Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Ранее в Харькове военный из ТЦК оттолкнул женщину во время конфликта.

ТЦК отказал детям погибшего в выплате 15 млн грн из-за прописки.

Лубинец объяснил, могут ли сотрудники ТЦК забирать телефон и силой сажать людей в микроавтобусы.

Читай нас в