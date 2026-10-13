Заместитель председателя Волынского областного совета Юрий Полищук вступил в ряды ВСУ на фоне подозрений в коррупции

Первый заместитель председателя Волынского областного совета Юрий Полищук, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении по делу о возможной коррупционной схеме, связанной со строительством многоквартирного дома в Луцке, вступил в Вооруженные силы Украины. Чиновник сообщил, что будет проходить военную службу в одной из механизированных бригад на восточном направлении.

По его словам, разрешение на выезд за пределы Волынской области он получил от прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В какой именно механизированной бригаде будет служить, чиновник не уточнил.

«Я на востоке, в пути. Да, буду проходить военную службу», — отметил он.

Юрий Полищук также сообщил, что полностью уплатил установленный судом залог — 266 240 гривен. Эта мера пресечения была избрана в отношении него в рамках уголовного производства.

На вопрос, сможет ли он совмещать военную службу, участие в судебных заседаниях и работу в должности первого заместителя председателя Волынского областного совета, чиновник ответил, что это невозможно.

«Конечно, не получится», — сказал Полищук.

Дальнейшее общение журналистов с чиновником не состоялось из-за обрыва телефонной связи. На последующие звонки корреспондентов он не отвечал.

Уголовное производство касается предполагаемого взяточничества за содействие в получении разрешений на строительство многоквартирного жилого комплекса на улице Черновола в Луцке.

19 декабря 2025 года детективы НАБУ сообщили о подозрениях депутату Волынского областного совета Анатолию Витиву, депутату Луцкого городского совета Николаю Федику и бывшему народному депутату и предпринимателю Юрию Савчуку. В тот же день правоохранители провели обыски в кабинетах Луцкого городского головы Игоря Полищука и председателя Волынского областного совета Григория Недопада.

По данным следствия, у Юрия Савчука вымогали 30 тысяч долларов США за обещание помочь с получением разрешений на строительство многоквартирного жилого комплекса. Следствие зафиксировало факты передачи и получения части средств — 15 тысяч долларов США.

В конце августа 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП расширили круг подозреваемых по этому делу. По информации следствия, речь шла уже о возможном получении 140 тысяч долларов США от Юрия Савчука за содействие в строительстве многоквартирного жилого дома в Луцке.

По состоянию на 26 августа 2026 года подозрения в рамках производства получили шесть человек:

Анатолий Витив — депутат Волынского областного совета;

Николай Федик — бывший депутат Луцкого городского совета;

Роман Бондарук — бывший депутат Луцкого городского совета;

Юрий Савчук — бывший народный депутат;

Юрий Полищук — первый заместитель председателя Волынского областного совета;

Игорь Лех — депутат Волынского областного совета.

По информации «Суспильного», по состоянию на указанную дату Высший антикоррупционный суд ещё не приступил к рассмотрению дела по существу.

Уведомление о подозрении не является доказательством вины. Обстоятельства дела и возможную причастность фигурантов к инкриминируемым правонарушениям должен установить суд.

Об этом Юрий Полищук рассказал 12 октября в телефонном комментарии «Суспильному».

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