Зеленский и премьер-министр Норвегии обсудили дальнейшие шаги на пути к миру
Президент Украины Владимир Зеленский провел повторную встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.
Стороны обсудили дальнейшие шаги по достижению справедливого мира.
Зеленский отметил, что многое зависит от того, услышит ли американская сторона от России новые сигналы о мире, а не о продолжении войны.
Президент также поблагодарил Норвегию и лично Стере за поддержку Украины в оборонной, экономической и дипломатической сферах.
Источник: Владимир Зеленский
Владимир Путин в Санкт-Петербурге заявил, что есть основа для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.
США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива и другие шаги американской администрации подтолкнут Владимира Путина к компромиссу по поводу завершения войны против Украины. В то же время пока неизвестно, повлияют ли эти решения на позицию Кремля.