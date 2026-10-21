Зеленский и премьер-министр Норвегии обсудили дальнейшие шаги на пути к миру

Президент Украины Владимир Зеленский провел повторную встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

Стороны обсудили дальнейшие шаги по достижению справедливого мира.

Зеленский отметил, что многое зависит от того, услышит ли американская сторона от России новые сигналы о мире, а не о продолжении войны.

Президент также поблагодарил Норвегию и лично Стере за поддержку Украины в оборонной, экономической и дипломатической сферах.

Источник: Владимир Зеленский

Владимир Путин в Санкт-Петербурге заявил, что есть основа для достижения договоренности о прекращении огня в Украине. Американская сторона привезла документы с предложениями по урегулированию войны, однако их содержание пока не раскрыли. В ходе переговоров Путин также объявил об освобождении гражданина США Стивена Габбарда, которого российский суд заключил в тюрьму по обвинению в наемничестве.

США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива и другие шаги американской администрации подтолкнут Владимира Путина к компромиссу по поводу завершения войны против Украины. В то же время пока неизвестно, повлияют ли эти решения на позицию Кремля.

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