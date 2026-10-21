Zelenski i premier Norwegii omówili dalsze kroki na drodze do pokoju

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył kolejne spotkanie z premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem.

Strony omówiły dalsze kroki zmierzające do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

Zelenski zaznaczył, że wiele zależy od tego, czy strona amerykańska usłyszy od Rosji nowe sygnały dotyczące pokoju, a nie kontynuacji wojny.

Prezydent podziękował również Norwegii i osobiście Steremu za wsparcie Ukrainy w sferze obronnej, gospodarczej i dyplomatycznej.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Władimir Putin oświadczył w Sankt Petersburgu, że istnieją podstawy do osiągnięcia porozumienia w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie. Strona amerykańska przywiozła dokumenty zawierające propozycje dotyczące zakończenia wojny, jednak ich treść nie została jeszcze ujawniona. Podczas rozmów Putin ogłosił również uwolnienie obywatela USA Stephena Gabbarda, którego rosyjski sąd skazał na karę pozbawienia wolności pod zarzutem najemnictwa.

Stany Zjednoczone liczą, że złagodzenie sankcji dotyczących rosyjskiego oleju napędowego oraz inne działania amerykańskiej administracji skłonią Władimira Putina do kompromisu w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie nie wiadomo na razie, czy decyzje te wpłyną na stanowisko Kremla.

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