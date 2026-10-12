12 октября президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав на образование коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины». Документ, за который в тот же день проголосовали 266 народных депутатов Верховной Рады, призван разблокировать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Закон расширяет возможности для получения образования на языках коренных народов и национальных меньшинств, являющихся официальными языками ЕС, с сохранением украинского языка в качестве основного языка образовательного процесса. Принятие и подписание закона стало ключевым условием для снятия вето Будапешта и разблокирования двух переговорных кластеров, а дальнейшие шаги уже согласовали главы МИД Украины и Венгрии Андрей Сибига и Анита Орбан.

Такая информация содержится в описании законопроекта на сайте Верховной Рады.

Верховная Рада приняла закон, регулирующий право детей из числа национальных меньшинств и коренных народов на обучение на родном языке. В то же время они обязаны изучать украинский язык. Документ поддержали 266 народных депутатов. Его принятие может помочь разблокировать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз, которые тормозила Венгрия.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в ходе ближайшего международного мероприятия. Украина заинтересована в таких переговорах и уже готовится к ним.

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