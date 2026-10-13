В Украине стоимость строительных работ за год выросла на 25,4%

В августе 2026 года цены на строительно-монтажные работы в Украине выросли на 25,4 % по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Больше всего подорожали работы в нежилом строительстве — на 26,4%, а также в инженерном строительстве — на 26,1%. В жилом секторе рост составил 21,5%.

По сравнению с июлем цены в августе также выросли: на 2% в нежилом строительстве, на 1,6% — в инженерном и на 1,3% — в жилом.

В целом за январь–август 2026 года строительно-монтажные работы подорожали на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Для сравнения: в 2025 году цены на такие работы выросли на 5,8%, в 2024-м — на 7,9%, а в 2023-м — на 15,8%.

Источник: Госстат

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