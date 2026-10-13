В Україні будівельні роботи за рік подорожчали на 25,4%

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У серпні 2026 року ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні зросли на 25,4% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

Найбільше подорожчали роботи в нежитловому будівництві — на 26,4%, а також в інженерному будівництві — на 26,1%. У житловому секторі зростання становило 21,5%.

Порівняно з липнем ціни у серпні також зросли: на 2% у нежитловому будівництві, на 1,6% — в інженерному та на 1,3% — у житловому.

Загалом за січень–серпень 2026 року будівельно-монтажні роботи подорожчали на 18% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Для порівняння, у 2025 році ціни на такі роботи зросли на 5,8%, у 2024-му — на 7,9%, а у 2023-му — на 15,8%.

Джерело: Держстат

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