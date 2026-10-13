Кличко после вызова в Раду заявил о давлении на местное самоуправление

Мэр Киева Виталий Кличко, которого депутаты вызвали в Верховную Раду на 14 октября, заявил о давлении на столичные власти. По его словам, ресурсы, связанные с центральной властью, целенаправленно распространяют безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона в Киеве.

Кличко также заявил о попытках уничтожить местное самоуправление в Украине.

По словам главы столицы, обвинения в адрес городских властей целенаправленно распространяют ресурсы, связанные с центральной властью.

«Раздаются безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, которые распространяют ресурсы, связанные с центральной властью. Местное самоуправление пытаются уничтожить – и не только в Киеве – устраняя глав общин по надуманным причинам», – подчеркнул городской голова.

Кличко также подчеркнул, что продолжает исполнять свои обязанности.

«Люди избрали меня, и я работаю, делаю в чрезвычайно сложных условиях всё возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в условиях постоянных сокрушительных атак врага», — подчеркнул мэр Киева.

Об этом сообщается со ссылкой на пост Виталия Кличко.

Напомним, что Верховная Рада вызвала Кличко для доклада о ситуации в Киеве.

В своём Telegram-канале Безуглая уточнила, что речь идёт о вызове Кличко на среду, 14 октября.

Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.

Также Зеленский рассматривает возможность создания городской военной администрации в Одессе.

Напомним, Труханов опроверг наличие паспорта РФ и заявил, что его хотят лишить гражданства Украины.

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