Кличко после вызова в Раду заявил о давлении на местное самоуправление
Мэр Киева Виталий Кличко, которого депутаты вызвали в Верховную Раду на 14 октября, заявил о давлении на столичные власти. По его словам, ресурсы, связанные с центральной властью, целенаправленно распространяют безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона в Киеве.
Кличко также заявил о попытках уничтожить местное самоуправление в Украине.
По словам главы столицы, обвинения в адрес городских властей целенаправленно распространяют ресурсы, связанные с центральной властью.
«Раздаются безосновательные обвинения в якобы срыве отопительного сезона, которые распространяют ресурсы, связанные с центральной властью. Местное самоуправление пытаются уничтожить – и не только в Киеве – устраняя глав общин по надуманным причинам», – подчеркнул городской голова.
Кличко также подчеркнул, что продолжает исполнять свои обязанности.
«Люди избрали меня, и я работаю, делаю в чрезвычайно сложных условиях всё возможное, чтобы оправдать доверие киевлян, чтобы город функционировал в условиях постоянных сокрушительных атак врага», — подчеркнул мэр Киева.
Об этом сообщается со ссылкой на пост Виталия Кличко.
Напомним, что Верховная Рада вызвала Кличко для доклада о ситуации в Киеве.
В своём Telegram-канале Безуглая уточнила, что речь идёт о вызове Кличко на среду, 14 октября.
Кличко заявил, что система водоотведения Киева имеет резервное питание.
Также Зеленский рассматривает возможность создания городской военной администрации в Одессе.
Напомним, Труханов опроверг наличие паспорта РФ и заявил, что его хотят лишить гражданства Украины.