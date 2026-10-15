Зеленский объяснил, почему Франции невыгодно прекращать финансирование Украины

Прекращение финансовой поддержки Украины не соответствует интересам Франции, ведь французские оборонные компании могут использовать опыт украинских военных на поле боя для развития собственных технологий.

Глава государства обратил внимание на политические риски, которые могут возникнуть для Украины в течение ближайшего года. По его словам, в европейских странах в течение следующих 12 месяцев состоится ряд выборов, на которых могут укрепить свои позиции пророссийские партии.

Такое развитие событий, отметил Зеленский, может создать для Украины немало дополнительных вызовов, в частности в отношении дальнейшей международной поддержки.

Во время интервью журналисты спросили президента об обещании французской политика Марин Ле Пен прекратить финансирование Украины.

В ответ Зеленский подчеркнул, что Франция также имеет собственные интересы в сотрудничестве с Украиной. В частности, французские оборонные компании заинтересованы в опыте, который украинские военные приобретают в ходе боевых действий.

«Это взаимовыгодно», — добавил президент Украины.

Таким образом, Владимир Зеленский подчеркнул, что сотрудничество с Украиной имеет значение не только для украинской безопасности, но и для развития французского оборонного сектора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

Ранее ультраправая кандидатка в президенты Франции и неформальная лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на пост она потребует сокращения бюджета ЕС и откажется от дальнейшей поддержки финансирования Украины со стороны Евросоюза и Франции. Также она против членства Украины в ЕС.

В Париже экс-премьер Франции и кандидат в президенты Эдуар Филипп заявил, что предложения его ультраправой соперницы Марин Ле Пен в отношении Европейского Союза могут подорвать единство блока.

Кандидат в президенты Франции и лидер консервативной партии «Республиканцы» Брюно Ретайо призвал страну добиваться скидки на взнос в бюджет Европейского Союза. Он связал эту позицию со сложным состоянием французских государственных финансов.

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