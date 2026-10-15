Зеленський пояснив, чому Франції невигідно припиняти фінансування України

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Припинення фінансової підтримки України не відповідає інтересам Франції, адже французькі оборонні компанії можуть використовувати досвід українських військових на полі бою для розвитку власних технологій.

Глава держави звернув увагу на політичні ризики, які можуть виникнути для України протягом найближчого року. За його словами, у європейських країнах упродовж наступних 12 місяців відбудеться низка виборів, на яких можуть посилити свої позиції проросійські партії.

Такий розвиток подій, зазначив Зеленський, може створити для України чимало додаткових викликів, зокрема щодо подальшої міжнародної підтримки.

Під час інтерв’ю журналісти запитали президента про обіцянку французької політикині Марін Ле Пен припинити фінансування України.

У відповідь Зеленський наголосив, що Франція також має власні інтереси у співпраці з Україною. Зокрема, французькі оборонні компанії зацікавлені в досвіді, який українські військові здобувають під час бойових дій.

«Це взаємовигідно», – додав президент України.

Таким чином, Володимир Зеленський підкреслив, що співпраця з Україною має значення не лише для української безпеки, а й для розвитку французького оборонного сектору.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times.

Раніше ультраправа кандидатка у президенти Франції та неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі обрання на посаду вона вимагатиме скорочення бюджету ЄС і відмовиться від подальшої підтримки фінансування України з боку Євросоюзу та Франції. Також вона проти членства України в ЄС.

У Парижі екс-прем’єр Франції та кандидат у президенти Едуар Філіпп заявив, що пропозиції його ультраправої суперниці Марін Ле Пен щодо Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку.

Кандидат у президенти Франції та лідер консервативної партії «Республіканці» Брюно Ретайо закликав країну домагатися знижки на внесок до бюджету Європейського Союзу. Він пов’язав цю позицію зі складним станом французьких державних фінансів.

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