Владимира Зеленского встретят с воинскими почестями у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.

По данным британских СМИ, это будет первый подобный случай в истории этой резиденции.

О привлечении парадного военного расчета сообщил пресс-секретарь британского премьера.

Ранее иностранных лидеров встречали с воинскими почестями в других местах Великобритании, однако непосредственно у резиденции главы британского правительства такой церемонии до сих пор не проводили.

Последний раз почетный караул привлекался для торжественной встречи президента США Дональда Трампа во время его государственного визита в сентябре 2025 года.

Источник: BBC

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своей делегацией 14 октября 2026 года прибыл с официальным визитом в Великобританию.

Украинские переговорщики пригласили специальных посланников президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера на встречу в Брюсселе в ближайшие дни. По данным источников, в ней также должен принять участие президент Украины Владимир Зеленский.

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