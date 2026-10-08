102-летняя бариста из Италии до сих пор каждый день работает в своём кафе

102-летняя жительница Италии Анна Пози по-прежнему является самой пожилой работающей бариста страны и каждый день в семь утра открывает двери своего кафе «Bar Centrale» в городке Неббуно. Женщина официально вышла на пенсию ещё в 1984 году, однако отказалась от отдыха дома и продолжает лично встречать и обслуживать гостей вместе с дочерью и внучкой.

Анна Пози руководит заведением с мая 1958 года, когда она основала его вместе с мужем, а после его смерти в 1974 году продолжает управлять бизнесом самостоятельно. Чашка эспрессо в её кафе стоит 1,20 евро, а капучино — 1,50 евро. По словам долгожительницы, её последний настоящий ежегодный отпуск состоялся ещё в начале пятидесятых годов прошлого века во время восьмидневной поездки в Париж.

Секретом своей энергии итальянка называет постоянную умственную активность, умеренное питание, минимальное употребление лекарств и искреннюю любовь к общению с посетителями. Молодым женщинам она советует работать, экономить и сохранять независимость, добавляя о своей деятельности: «Зачем мне останавливаться? Мой бар — это не работа, это моя жизнь».

Об этом сообщает издание «Zena».

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