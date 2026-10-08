Договоренности по Украине должны быть долгосрочными и гарантированными «на поколения», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во время брифинга. По его словам, урегулирование войны требует комплексного решения, тогда как отдельные и фрагментарные договоренности якобы не смогут обеспечить устойчивый мир.

Песков отметил, что пока признаков выхода к урегулированию конфликта не наблюдается.

«Нам нужно решение для будущих поколений, гарантированное, застрахованное от срывов. Об этом и говорил президент, в том числе на «Валдае», — пояснил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы с пониманием отнеслись к позиции России относительно возможности проведения трехсторонней встречи по Украине.

По словам Лаврова, инициатива о проведении переговоров поступила из Вашингтона, после чего Москва согласилась на неё.

В то же время глава российского МИД заявил, что после этого Киев якобы начал предпринимать все меры для срыва выборов в Государственную думу РФ.

До этого президент России Владимир Путин утверждал, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом 21 сентября — сразу после завершения выборов в Государственную думу.

По его словам, в ночь с 19 на 20 сентября произошла массированная атака на столицу, после чего ситуация изменилась.

Путин также заявил, что украинская сторона сама обращалась с предложением возобновить диалог.

В то же время в заявлении Пескова подчеркивается необходимость именно комплексного и долгосрочного урегулирования, которое, по его словам, должно быть защищено от возможного срыва.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время нет перспектив урегулирования войны России против Украины путем переговоров. По его словам, конфликт оказался в «стратегическом тупике», выйти из которого можно либо дипломатическим путем, либо через дальнейшую эскалацию.

Абсолютное большинство украинцев — 75% — допускают проведение переговоров с Россией сейчас ради завершения войны. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы продолжать терпеть войну столько, сколько будет необходимо.

Россия, по мнению президента Владимира Зеленского, намеренно усиливает эскалацию перед возможными переговорами с США. Он считает, что таким образом российский президент Владимир Путин хочет спровоцировать ответ Украины и занять более выгодные позиции перед предстоящими переговорами с американской стороной.

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