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Домовленості щодо України мають бути довгостроковими та гарантованими «на покоління», заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу. За його словами, врегулювання війни потребує комплексного рішення, тоді як окремі та фрагментарні домовленості нібито не зможуть забезпечити стійкий мир.

Пєсков зазначив, що наразі ознак виходу на врегулювання конфлікту не спостерігається.

«Нам потрібно рішення для майбутніх поколінь, гарантоване, застраховане від зривів. Про це і президент говорив, у тому числі на «Валдаї», — пояснив представник Кремля.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Сполучені Штати нібито з розумінням сприйняли позицію Росії щодо можливості проведення тристоронньої зустрічі щодо України.

За словами Лаврова, ініціатива щодо проведення переговорів надійшла від Вашингтона, після чого Москва погодилася на неї.

Водночас глава російського МЗС заявив, що після цього Київ нібито почав робити все для зриву виборів до Державної думи РФ.

До цього президент Росії Володимир Путін стверджував, що Москва була готова відновити переговори з Києвом 21 вересня — одразу після завершення виборів до Державної думи.

За його словами, у ніч із 19 на 20 вересня відбулася масована атака на столицю, після чого ситуація змінилася.

Путін також заявив, що українська сторона сама зверталася з пропозицією відновити діалог.

Водночас у заяві Пєскова наголошується на необхідності саме комплексного та довгострокового врегулювання, яке, за його словами, має бути захищене від можливого зриву.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі немає перспектив врегулювання війни Росії проти України шляхом переговорів. За його словами, конфлікт опинився у «стратегічному глухому куті», вийти з якого можна або дипломатичним шляхом, або через подальшу ескалацію.

Абсолютна більшість українців — 75% — допускаютьпроведення переговорів із Росією зараз задля завершення війни. Водночас 62% опитаних заявили, що готові продовжувати терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

Росія, на думку президента Володимира Зеленського, навмисно посилюєескалацію перед можливими переговорами зі США. Він вважає, що таким чином російський президент Володимир Путін хоче спровокувати відповідь України та отримати вигідніші позиції перед майбутньою розмовою з американською стороною.

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