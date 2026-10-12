Календарь грибника на 12–18 октября 2026 года: где и какие грибы собирать

В период с 12 по 18 октября 2026 года любителей тихой охоты ждет замечательная и очень урожайная неделя, поскольку осенняя погода p ljofvb и благоприятная влажность почвы создают идеальные условия для активного роста грибов.

12 октября, в понедельник, грибная охота обещает быть чрезвычайно результативной. Утренние туманы и умеренное тепло способствуют активному появлению полевых грибов, белых и подберезовиков в смешанных и лиственных лесах.

13 октября, во вторник, продолжается разгар грибного сезона. Постепенное увеличение продолжительности светового дня и стабильная влажность стимулируют развитие мицелия. Стоит отправиться в сосновые боры за маслятками и зеленушками, а также проверить опушки леса на наличие подосичников.

14 октября, в среду, условия остаются благоприятными, хотя утренняя прохлада может немного сдвинуть время наиболее эффективных поисков на обеденные часы, когда осеннее солнце прогревает лесную подстилку. Успешными будут поиски благородных белых грибов на проверенных годами грибных местах.

15 октября, в четверг, сохраняется высокая вероятность вернуться с полными корзинами. Благодаря комфортной осенней погоде грибы крепкие, чистые и нечервивые. Особое внимание стоит обратить на затененные лесные склоны и участки с густым мховым покровом.

16 октября, в пятницу, перед первой четвертью Луны наблюдается мощная волна плодоношения осенних видов. В лесах массово появляются опята на пеньках и поваленных деревьях, а также продолжается активный сбор полевых грибов.

17 октября, в субботу, наступает идеальный день для выезда за город. Комфортная температура воздуха и оптимальная влажность леса создают прекрасные условия для длительных прогулок и сбора как трубчатых, так и пластинчатых грибов.

18 октября, в воскресенье, в день первой четверти Луны прогнозируется стабильный и обильный тихий сбор грибов. Это прекрасный выходной день для того, чтобы наполнить корзины качественными лесными дарами перед затяжным похолоданием.

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