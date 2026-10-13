Во Львовской области российский дрон упал на жилой дом

В селе Мурованое Львовского района сбитый во время воздушной тревоги российский беспилотник упал на жилой дом. Об инциденте сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

«Поступают сообщения о попадании дрона в жилой дом в селе Мурованое. Это соседний со Львовом населенный пункт», — подчеркнул Садовый.

По предварительной информации Козицкого, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом. Глава ОГА уточнил, что в результате этого загорелись два дома.

«Повреждены три автомобиля. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают все службы», — добавил Козицкий.

Напомним, в России уже третьи сутки горит нефтеналивной терминал после атаки дронов.

В ночь на 10 октября беспилотники атаковали российский НПЗ в Ростове-на-Дону. После нескольких взрывов на предприятии возник масштабный пожар. Вероятной целью стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Один из ударов пришелся на Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефть-МНПЗ» в районе Капотни, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Читай нас в