Атака дронов на Москву привела к массовым задержкам и отменам авиарейсов

Массированная атака беспилотников на Московский регион нарушила работу аэропортов и привела к задержкам и отменам рейсов. Часть самолетов перенаправили на запасные аэродромы, а пассажирам пришлось ждать продолжения путешествия.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона якобы сбила 90 беспилотников, направлявшихся в столицу.

Из-за угрозы атак в московских аэропортах временно ограничивали прием и отправку самолетов. Авиакомпании корректировали расписание, а пассажирам приходилось ждать вылетов или менять маршрут. Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял более 20 самолетов, которые не смогли приземлиться в Москве. После длительного ожидания пассажиров пропускали в терминал.

В Внуково также сообщали о сирене и эвакуации части терминала. Впоследствии выяснилось, что в кафе сработала пожарная сигнализация. По сообщениям российских СМИ, открытого огня не было, а датчик сработал из-за пара, образовавшегося при мытье оборудования для приготовления пищи.

Сбои коснулись и международных рейсов. Самолет авиакомпании Nesma Airlines, выполнявший рейс NE610 из Хургады в Москву, вместо российской столицы перенаправили в Минск.

Пассажиры, по сообщениям российских СМИ, около двух часов ждали в самолете. Питание им не предоставляли. Члены экипажа рассказывали, что во время предыдущего подобного случая ожидание длилось около четырех часов.

Авиакомпания «Победа» также вносила изменения в расписание из-за ограничений в московских аэропортах и других регионах России.

Читайте также:

Платежный сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил работу после атаки беспилотников на дата-центр компании во Владимире 11 октября.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

Читай нас в