Ночная атака РФ оставила без света десятки тысяч жителей Одесской области

В ночь на 15 ноября российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Из-за повреждения оборудования без электроснабжения остались 41 тысяча семей. Энергетики уже работают над восстановлением, однако ремонт займет некоторое время.

По информации энергетиков, удар по объекту был нанесен ночью. В результате атаки было повреждено оборудование, из-за чего значительное количество жителей области осталось без электричества. «Ночью враг атаковал энергетический объект ДТЭК. 41 тысяча семей осталась без света», — сообщили в компании.

Энергетики приступили к восстановительным работам, как только это стало безопасно. Сейчас специалисты расчищают завалы, осматривают повреждения и ремонтируют оборудование. В ДТЭК предупреждают, что восстановить электроснабжение для всех потребителей сразу не удастся. Из-за характера повреждений ремонт может занять некоторое время.

В то же время аварийные бригады работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах жителей Одесской области. В компании поблагодарили жителей области за терпение и заверили, что делают все возможное для скорейшего восстановления света. Об этом сообщили в компании ДТЭК.

Утром 14 ноября российские войска повторно нанесли удар по объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки почти 50 тысяч семей остались без электроснабжения.

Утром 13 ноября российские войска атаковали Одессу ударным беспилотником. Дрон попал прямо посреди дороги. В результате атаки погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

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