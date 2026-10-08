Новый дрон SPYS сможет развивать скорость до 480 км/ч: характеристики перехватчика

Дрон-перехватчик SPYS компании WIY способен разгоняться до 480 км/ч и предназначен для быстрого перехвата маневренных воздушных целей. Платформа может автономно взлетать, самостоятельно направляться в район перехвата и наводиться на цель с помощью искусственного интеллекта.

SPYS разработан для противодействия ударным и разведывательным беспилотникам. По замыслу разработчиков, дрон должен использоваться для защиты позиций, мобильных подразделений и критически важной инфраструктуры.

Высокая максимальная скорость платформы позволяет оперативно сокращать расстояние до воздушной цели и перехватывать её до входа в защищённую зону.

Дрон поддерживает автоматический взлёт, автономную навигацию к району перехвата и терминальное наведение с использованием искусственного интеллекта.

SPYS может комплектоваться дневной или тепловизионной камерой, что позволяет использовать платформу в любое время суток.

Платформу можно интегрировать с собственным программным обеспечением WIY, радарами и другими источниками целеуказания.

По данным разработчика, такая интеграция позволяет сократить промежуток времени между обнаружением воздушной угрозы и её обезвреживанием, а также снизить нагрузку на оператора.

Таким образом, значительная часть процесса перехвата может выполняться в автоматическом режиме: от взлета и полета к району цели до её обнаружения и терминального наведения.

Основные характеристики SPYS

максимальная скорость полёта — 480 км/ч;

крейсерская скорость — 200–250 км/ч;

тактическая дальность — 15 км;

максимальная дальность полета (пройденное расстояние) — 30 км;

максимальная продолжительность полёта — 10 минут;

скорость набора высоты — 55 м/с;

максимальная высота полета — 4000 м;

вес боевой части — 300 г;

тип камеры — тепловизионная или дневная.

Сочетание высокой скорости, автономной навигации, терминального наведения с поддержкой ИИ и различных типов камер делает SPYS платформой, ориентированной на быстрое перехват воздушных целей.

Украина испытывает сразу два новых средства для борьбы с российскими реактивными дронами. Речь идет о малогабаритной ракете «Ника» украинского производства и перехватчике SPYS, который разрабатывается совместно с Германией. Президент Владимир Зеленский заявил, что испытания SPYS уже дали положительный результат.

Немецкая оборонная компания Quantum Systems планирует передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков SPYS, которые, в частности, предназначены для борьбы с российскими реактивными беспилотниками «Герань-4» и «Герань-5».

Напомним, в течение 2026 года Турция передала Украине небольшое количество зенитных систем Korkut, предназначенных для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Украинские военные уже применяют эти комплексы при отражении российских атак.

В Японии рассматривают возможность передачи Украине ракет-перехватчиков Patriot.

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