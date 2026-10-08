Пограничники уничтожили пять единиц техники РФ за одну ночь

Украинские пограничники во время ночной разведки на Приднепровском направлении обнаружили замаскированную стоянку российской техники. По ней сразу же начали работать FPV-дроны. В результате ударов, по данным пограничников, было уничтожено пять целей — танк Т-72, бронеавтомобиль «Тигр», бензовоз и две гаубицы Д-30.

Украинские пограничники обнаружили российскую технику во время ночной разведки на Приднепровском направлении. Операторы беспилотников заметили стоянку, которую российские военные пытались скрыть от украинских сил. На стоянке находилось сразу несколько важных целей. Среди них — танк Т-72, бронеавтомобиль «Тигр», бензовоз и две буксируемые гаубицы Д-30.

После обнаружения техники украинские операторы начали наносить по ней удары с помощью FPV-дронов. Удары наносились по целям одна за другой. По информации пограничников, в результате были уничтожены все пять единиц российской техники. Техника стояла под навесами и внутри укрытий. Однако это не помогло скрыть её от украинских беспилотников. Дроны смогли обнаружить цели даже в темноте благодаря тепловизионным камерам.

На видео, обнародованном пограничниками, видна ночная работа FPV-дронов. Кадры сняты через тепловизор, поэтому техника хорошо заметна на фоне тёмной местности. В прицелах дронов поочередно появляются российские артиллерийские орудия, бронеавтомобиль, бензовоз и танк. После попаданий на кадрах видны последствия ударов. В целом операция длилась всю ночь, а само видео длится 43 секунды. На нём показано, как украинские беспилотники находят замаскированную технику и атакуют её.

Особенно важными целями были две гаубицы Д-30. Это буксируемые артиллерийские орудия, которые российские войска используют для ударов по украинским позициям. Также среди уничтоженной техники был танк Т-72. Эта машина остается одним из самых распространенных танков в российской армии и регулярно используется на фронте. Еще одной целью стал бронеавтомобиль «Тигр». Такие машины используют для перевозки личного состава, патрулирования и выполнения других задач в зоне боевых действий.

Отдельно украинские дроны нанесли удар по бензовозу. Уничтожение техники для доставки топлива также может затруднить снабжение российских подразделений на передовой. В пограничной службе отметили, что все пять обнаруженных целей удалось уничтожить. Видео операции они обнародовали в качестве подтверждения работы украинских операторов беспилотников.

Вечером 8 октября российский беспилотник упал на территорию школы «Умка» в селе Святопетровское Киевской области.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в