Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы может отдать приказ не наносить удары по Украине в день выборов, если украинские власти решат провести голосование. В то же время Россия отклонила предложение президента Украины Владимира Зеленского о 60-дневном перемирии.

«Путин будет готов дать указание не наносить удары по Украине в день выборов, если Киев действительно хочет их провести», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Дискуссия о возможном проведении выборов в Украине обострилась после заявления президента США Дональда Трампа. Он утверждал, что Украине якобы пора выбрать нового лидера, который сможет заключить мирное соглашение.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности организовать выборы при условии, что Соединенные Штаты смогут добиться от России полного прекращения огня как минимум на 60 дней.

По словам Зеленского, для проведения голосования необходимо гарантировать безопасность граждан, которые должны прийти на избирательные участки.

Президент также подчеркнул, что решение о сроках проведения выборов и о том, кого выбирать, принадлежит исключительно украинцам.

Об этом сообщил Песков российским пропагандистским СМИ.

В Кремле заявили, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять «очень ответственные и очень сложные решения» для прекращения войны. Именно этим пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков объяснил призыв президента США Дональда Трампа к смене украинского главы государства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что для проведения выборов в Украине Россия должна прекратить войну. Так она отреагировала на призывы президента США Дональда Трампа провести президентские выборы в Украине. Каллас подчеркнула, что во время войны важно сохранять единство общества, а международные партнеры должны в первую очередь оказывать давление на Москву.

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