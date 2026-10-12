Путін готовий призупинити удари по Україні в день виборів, — Пєсков

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Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито може віддати наказ не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо українська влада вирішить провести голосування. Водночас Росія відхилила пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо 60-денного перемир’я.

«Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо Київ реально хоче їх провести», — заявив речник Кремля.

Дискусія щодо можливого проведення виборів в Україні загострилася після заяви президента США Дональда Трампа. Він стверджував, що Україні нібито час обрати нового лідера, який зможе укласти мирну угоду.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про готовність організувати вибори за умови, що Сполучені Штати зможуть домогтися від Росії повного припинення вогню щонайменше на 60 днів.

За словами Зеленського, для проведення голосування необхідно гарантувати безпеку громадян, які мають прийти на виборчі дільниці.

Президент також наголосив, що рішення про терміни проведення виборів і те, кого обирати, належить виключно українцям.

Про це повідомив Пєсков російським пропагандистським медіа.

У Кремлі заявили, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити «дуже відповідальні та дуже складні рішення» для припинення війни. Саме цим речник російського диктатора Дмитро Пєсков пояснив заклик президента США Дональда Трампа до зміни українського глави держави.

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що для проведення виборів в Україні Росія має припинити війну. Так вона відреагувала на заклики президента США Дональда Трампа провести президентські вибори в Україні. Каллас наголосила, що під час війни важливо зберігати єдність суспільства, а міжнародні партнери мають насамперед тиснути на Москву.

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