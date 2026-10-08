Путин приказал генералу Суровикину разрушить мосты в Киеве, — The Telegraph

Зимой Россия может изменить тактику ведения войны и усилить удары по критически важной инфраструктуре Киева, в частности по мостам через Днепр. К реализации такого сценария, по версии автора публикации в The Telegraph, могут привлечь российского генерала Сергея Суровикина, которого называют «генералом Армагеддоном».

Издание анализирует возможное изменение российской тактики на фоне трудностей армии РФ на фронте.

Автор публикации отмечает, что глава Кремля может вновь прибегнуть к тактике, которую Россия применяла в ситуациях, когда её армия терпела неудачи на поле боя. Речь идёт о давлении на гражданское население и разрушении городской инфраструктуры.

По словам автора, к реализации такого сценария в отношении Киева может быть привлечен генерал Сергей Суровикин, известный под прозвищем «Генерал Армагеддон».

Именно Суровикин, как утверждает автор, руководил российскими операциями в Сирии, в частности во время разрушения Алеппо, в результате чего погибли тысячи мирных жителей.

По мнению автора материала, российское наступление на Донбассе уже несколько месяцев сталкивается с серьезными трудностями.

Украинские силы оказывают давление на российские войска в районах Покровска и Лимана, в то время как потери армии РФ остаются значительными.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что только за одну неделю погибли более 10 тысяч российских военных. При этом территориальные завоевания России, по оценке автора, не соответствуют цене, которую Москва платит за продвижение.

В то же время России, как отмечается в материале, становится все сложнее набирать достаточное количество добровольцев-контрактников, чтобы компенсировать потери на фронте.

Новая масштабная мобилизация, которая могла бы охватить сотни тысяч россиян, является политически рискованной для Кремля.

По мнению автора The Telegraph, российскому руководству нужна резкая перемена ситуации на войне, пока оно не оказалось перед выбором, который может представлять угрозу для власти.

«Ответ становится всё более очевидным: если Россия не может победить украинскую армию, она попытается сломить украинцев этой зимой», — пишет автор.

Он напоминает, что подобная тактика не нова для России. Москва поддерживала режим Башара Асада в Сирии, где, по словам автора, российские военные видели последствия атак на больницы, школы и жилые районы.

Расчет, как отмечается в материале, заключается в том, чтобы убивать, калечить и запугивать гражданское население, заставляя людей требовать от властей прекращения войны.

Автор считает, что в Сирии такая стратегия не дала ожидаемого результата и в Украине, вероятно, также не сработает.

Особое внимание автор уделяет возможным ударам по Киеву.

Анализ The Telegraph на основе данных ACLED показывает, что доля ударов дронами и ракетами по столице Украины среди всех атак на территории страны растет. В материале использованы данные по состоянию на 31 августа 2026 года.

Автор называет семь мостов через Днепр потенциально очевидными целями для российских ударов.

Киев является важным узлом автомобильного и железнодорожного сообщения. Поэтому, как отмечает автор, повреждение или уничтожение мостов могло бы серьезно затруднить транспортное сообщение и повлиять на функционирование значительной части северной Украины.

Для сравнения он предлагает представить ситуацию, при которой в Лондоне были бы разрушены все мосты, в частности те, что связаны с кольцевой дорогой M25. Последствия такого сценария ощутил бы весь юго-восток Англии.

«Это не поведение человека, который готовится закончить свою войну. Это поведение диктатора, который готовит свое население к более длительной войне», — пишет автор.

Еще одним фактором риска автор называет дефицит боеприпасов для украинской противовоздушной обороны.

Особенно острой, по его словам, является проблема с мощными ракетами-перехватчиками, в частности американскими Patriot.

Москва, как утверждает автор, знает об ограниченности запасов таких ракет. Поэтому Россия может все чаще атаковать не только военные объекты, но и инфраструктуру, от которой зависит функционирование Киева и других украинских городов.

Автор отмечает, что Россия делает ставку на затяжную войну и истощение Украины.

Россия имеет значительно большее население, чем Украина, а её экономику постепенно перевели на военные рельсы.

По оценке автора, Владимир Путин готов и в дальнейшем жертвовать российскими военными, рассчитывая, что Россия сможет дольше выдерживать потери, чем Украина — российские удары, а западные правительства — политическое и финансовое давление, связанное с дальнейшей поддержкой Киева.

«Вопрос не только в том, удержит ли Украина Покровск или Лиман. Вопрос в том, хватит ли у Великобритании и Европы политической выдержки, чтобы Украина устояла и в следующем году, и через год», — подчеркивает автор.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Российский план разрушения энергетической инфраструктуры Украины предусматривал полное отключение Киева, Харькова и Одессы от электроэнергии, тепла и водоснабжения. В перехваченном документе речь идет о 60 ключевых целях, среди которых объекты энергетики, водоснабжения и коммунальной инфраструктуры.

Энергетическая инфраструктура стала одной из главных целей ночного массированного удара России по Украине, заявил Владимир Зеленский. По его словам, РФ запустила 70 ракет, значительная часть из которых была баллистической.

В Днепропетровской области дрон атаковал один из участков энергетиков, расположенный в прифронтовом районе. С начала сентября этот объект уже в девятый раз стал целью атаки беспилотника.

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