Путін наказав генералу Суровікіну зруйнувати мости у Києві, — The Telegraph

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Росія взимку може змінити тактику війни та посилити удари по критичній інфраструктурі Києва, зокрема по мостах через Дніпро. До реалізації такого сценарію, за версією автора публікації The Telegraph, можуть залучити російського генерала Сергія Суровікіна, якого називають «Генералом Армагедоном».

Видання аналізує можливу зміну російської тактики на тлі труднощів армії РФ на фронті.

Автор публікації зазначає, що глава Кремля може знову вдатися до тактики, яку Росія застосовувала в ситуаціях, коли її армія зазнавала невдач на полі бою. Йдеться про тиск на цивільне населення та руйнування міської інфраструктури.

За словами автора, до реалізації такого сценарію щодо Києва може бути залучений генерал Сергій Суровікін, відомий під прізвиськом «Генерал Армагедон».

Саме Суровікін, як стверджує автор, керував російськими операціями в Сирії, зокрема під час руйнування Алеппо, внаслідок чого загинули тисячі цивільних.

На думку автора матеріалу, російський наступ на Донбасі вже кілька місяців стикається із серйозними труднощами.

Українські сили чинять тиск на російські війська в районах Покровська та Лимана, тоді як втрати армії РФ залишаються значними.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що лише за один тиждень загинули понад 10 тисяч російських військових. При цьому територіальні здобутки Росії, за оцінкою автора, не відповідають ціні, яку Москва платить за просування.

Водночас Росії, як зазначається у матеріалі, стає дедалі складніше набирати достатню кількість добровольців-контрактників, щоб компенсувати втрати на фронті.

Нова масштабна мобілізація, яка могла б охопити сотні тисяч росіян, є політично ризикованою для Кремля.

На думку автора The Telegraph, російському керівництву потрібна різка зміна ситуації на війні, поки воно не опинилося перед рішеннями, які можуть становити загрозу для влади.

«Відповідь стає дедалі очевиднішою: якщо Росія не може перемогти українську армію, вона спробує зламати українців цієї зими», — пише автор.

Він нагадує, що подібна тактика не є новою для Росії. Москва підтримувала режим Башара Асада в Сирії, де, за словами автора, російські військові бачили наслідки атак на лікарні, школи та житлові райони.

Розрахунок, як зазначається у матеріалі, полягає в тому, щоб убивати, калічити та залякувати цивільне населення, змушуючи людей вимагати від влади припинення війни.

Автор вважає, що в Сирії така стратегія не дала очікуваного результату і в Україні, ймовірно, також не спрацює.

Окрему увагу автор приділяє можливим ударам по Києву.

Аналіз The Telegraph на основі даних ACLED показує, що частка ударів дронами та ракетами по столиці України серед усіх атак на території країни зростає. У матеріалі використані дані до 31 серпня 2026 року.

Автор називає сім мостів через Дніпро потенційно очевидними цілями для російських ударів.

Київ є важливим вузлом автомобільного та залізничного сполучення. Тому, як зазначає автор, пошкодження або знищення мостів могло б серйозно ускладнити транспортне сполучення та вплинути на функціонування значної частини північної України.

Для порівняння він пропонує уявити ситуацію, за якої в Лондоні були б зруйновані всі мости, зокрема ті, що пов'язані з кільцевою дорогою M25. Наслідки такого сценарію відчув би весь південний схід Англії.

«Це не поведінка людини, яка готується закінчити свою війну. Це поведінка диктатора, який готує своє населення до довшої», — пише автор.

Ще одним фактором ризику автор називає дефіцит боєприпасів для української протиповітряної оборони.

Особливо гострою, за його словами, є проблема із потужними ракетами-перехоплювачами, зокрема американськими Patriot.

Москва, як стверджує автор, знає про обмеженість запасів таких ракет. Тому Росія може дедалі частіше атакувати не лише військові об'єкти, а й інфраструктуру, від якої залежить функціонування Києва та інших українських міст.

Автор зазначає, що Росія робить ставку на затяжну війну та виснаження України.

РФ має значно більшу кількість населення, ніж Україна, а її економіку поступово перевели на військові рейки.

За оцінкою автора, Володимир Путін готовий і надалі жертвувати російськими військовими, розраховуючи, що Росія зможе довше витримувати втрати, ніж Україна — російські удари, а західні уряди — політичний та фінансовий тиск, пов'язаний із подальшою підтримкою Києва.

«Питання не лише в тому, чи втримає Україна Покровськ або Лиман. Питання в тому, чи вистачить у Британії та Європи політичної витримки, щоб Україна встояла і наступного року, і через рік», — наголошує автор.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

Російський план руйнування енергетичної інфраструктури України передбачав повне відключення Києва, Харкова та Одеси від електроенергії, тепла і водопостачання. У перехопленому документі йдеться про 60 ключових цілей, серед яких об'єкти енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури.

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